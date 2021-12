SC Freiburg im Gegnercheck : SCF stellt die stabilste Defensive der Bundesliga

Leverkusen In der Bundesliga hat vor dem letzten Hinrunden-Spieltag keine Mannschaft weniger Gegentore kassiert als der SC Freiburg. Torhüter Mark Flekken musste erst 15 Mal hinter sich greifen.

Die Mannschaft Der Transfersommer im Breisgau verlief vergleichsweise beschaulich. Baptiste Santa Marias Wechsel zu Stade Rennes spülte 14,5 Millionen Euro in die Kassen. Etwa ein Drittel des Geldes floss in den positionsgetreuen Ersatz Maximilian Eggestein vom SV Werder Bremen. Ansonsten wurden einige Spieler aus der zweiten Mannschaft hochgezogen. Bei den Abgängen haben vor allem Profis aus der zweiten Reihe eine neue Herausforderung gesucht – meist in der 2. Bundesliga. Der Star der Mannschaft steht ohnehin an der Seitenlinie: Christian Streich ist zweifellos eine der größten Trainerpersönlichkeiten der Liga und wird branchenweit sehr geschätzt. Seit Dezember 2011 trainiert er die Freiburger.