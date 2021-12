TSG Hoffenheim im Gegnercheck : Viele Wege führen zum Tor

Leverkusen Bislang haben 15 verschiedene Spieler für die Tore bei der TSG Hoffenheim gesorgt. Selbst die Verteidiger im Team von Trainer Sebastian Hoeneß strahlen Gefahr aus.

Die Mannschaft Die TSG hat im Sommer kaum Geld für neue Spieler ausgegeben. Sebastian Rudy kehrte ablösefrei vom FC Schalke zurück in den Kraichgau, Linksverteidiger David Raum kam zum Nulltarif aus Fürth, Mittelfeldspieler Angelo Stiller vom FC Bayern – ebenso wie Innenverteidiger Chris Richards, der auf Leihbasis vom Rekordmeister kam. Dem stehen unter anderem die Abgänge von Stürmer Ishak Belfodil (Hertha BSC), Konstantinos Stafylidis (VfL Bochum) oder die Leihen von Maximilian Beier (an Hannover 96) und Justin Hoogma (Fürth) gegenüber.



Die Form Hoffenheim belegt mit Trainer Sebastian Hoeneß Platz vier und hat einen Punkt Rückstand auf Bayer. Von den vergangenen sechs Ligaspielen hat die TSG nur eins verloren (0:2 in Bochum). In Leverkusen fehlen werden Ermin Bicakcic sowie Dennis Geiger (Trainingsrückstand), Marco John hat sich erkältet, Jacob Bruun Larsen fällt mit muskulären Beschwerden aus. Georginio Rutter hat sich eine Prellung zugezogen. Sein Einsatz ist ebenso fraglich wie der von Stiller, der zuletzt einen Schlag auf den Fuß abbekommen hat.



Darauf muss Bayer 04 achten Die Kraichgauer sind inzwischen dafür berüchtigt, körperlich topfit zu sein und immer wieder späte Tore zu erzielen. Dazu sind die Schützen im Kader breit gestreut, insgesamt 15 verschiedene Spieler haben bereits einen Treffer erzielt. Aus Hoffenheims Offensive ragt einmal mehr Andrej Kramaric heraus, der mit zwei Toren und sieben Vorlagen der Topscorer im Team ist, gefolgt von Ilhas Bebou (5/2) und David Raum (1/5). Ebenfalls gefährlich ist die TSG bei Standardsituationen, bei denen den kopfballstarken Verteidigern Stefan Posch, Angelo Stiller und Kevin Akpoguma kein Freiraum geboten werden darf.