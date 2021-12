Nächster Bundesliga-Rekord : Bayers Wirtz nun jüngster Bundesliga-Spieler mit 50 Einsätzen

50. Einsatz in der Bundesliga: Florian Wirtz. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Leverkusen Florian Wirtz eilt von Rekord zu Rekord. Mit einem Einsatz am Mittwochabend gegen die TSG Hoffenheim ist er der jüngste Bundesliga-Profi, der in 50 Spielen auf dem Platz stand.

Florian Wirtz eilt in der Fußball-Bundesliga von Rekord zu Rekord. Der Jung-Nationalspieler von Bayer Leverkusen avancierte durch seine Startelfnominierung am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim zum jüngsten Spieler im Oberhaus mit 50 Einsätzen. "Da fehlen einem die Adjektive", sagte Bayer-Coach Gerardo Seoane bereits auf der Pressekonferenz am Dienstag, "er macht einen sehr geerdeten Eindruck. Er ist sehr willig, sich weiterzuentwickeln."