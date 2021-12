Spätes Gegentor : Bayers B-Elf verliert bei Ferencváros Budapest

Budapest Im letzten Spiel der Europa-League-Gruppenphase muss sich die bereits für das Achtelfinale qualifizierte Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane 0:1 geschlagen geben. Bayer Leverkusen verpasst eine historische Bestmarke.

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane hat für das letzte Gruppenspiel der Europa League so viel Rotation wie möglich angekündigt und seinen Worten Taten folgen lassen. Auf neun Positionen veränderte der 43-Jährige seine Startelf gegen Ferencváros Budapest im Vergleich zum 7:1 gegen Fürth . Das Ligaspiel am Sonntag bei Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr) ist für den Tabellendritten freilich wichtiger als die Partie in einer entschiedenen Gruppe.

Bayers B-Elf verpasste einen Rekord: Bei einem Sieg gegen das Team von Trainer Peter Stöger hätte die Werkself die beste Gruppenphase in ihrer Europa-League-Geschichte gespielt – und mit 16 Punkten einen mehr als in der Vorsaison geholt, damals noch mit Peter Bosz an der Seitenlinie. Daraus wurde allerdings nichts. Nach dem 0:1 (0:0) stehen letztlich 13 Punkte in der Bilanz. Der Einzug ins Achtelfinale war ohnehin schon sicher.