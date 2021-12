Basketball, 2. Bundesliga : Giants sind nicht zufrieden mit ihrer Defensive

Giants-Center Dennis Heinzmann beim Dunking im Spiel zuletzt gegen Phoenix Hagen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach der zweiten Heimniederlage in Serie stehen die Leverkusener ProA-Basketballer bei den Kirchheim Knights unter Druck. Im schlimmsten Fall droht die Mannschaft von Trainer Hansi Gnad aus den Play-off-Rängen zu rutschen.

Vier Spiele stehen in der Vorrunde der Zweiten Liga für die Bayer Giants noch auf dem Programm. „Die Gegner haben es in sich. Wenn es schlecht läuft, gehen wir da ohne Sieg raus“, sagt Trainer Hansi Gnad. Ihm macht die jüngste 92:99-Niederlage zu Hause gegen Phoenix Hagen auch mit ein paar Tagen Abstand noch zu schaffen. „Wir haben einfach zu schlecht verteidigt und hatten es deshalb auch nicht verdient, zu gewinnen“, betont der 58-Jährige. Am Samstag (19 Uhr) wollen die Leverkusener die Scharte bei den Kirchheim Knights auswetzen.

Vor zwei Wochen ist der Mannschaft gleiches zum ersten Mal gelungen. Der Heimniederlage gegen Tabellenführer Jena folgte ein überzeugender Auswärtssieg gegen Schwenningen. „Es wäre natürlich viel besser gewesen, wenn wir jetzt ohne den großen Druck nach Kirchheim fahren könnten“, sagt Gnad. Er ist diese Situation nicht gewohnt. Unter seiner Leitung haben die Giants in der Ostermann-Arena 47 Mal gewonnen und nur sieben Mal verloren. „Dass es im Spiel gegen Hagen passierte, war schon sehr bitter“, sagt er, entschuldigt das Team aber auch: „Im Training fehlt derzeit einfach der Rhythmus. Wir haben ständig Angeschlagene oder Kranke. Dazu fehlen viele Ergänzungen aus der zweiten Mannschaft.“

Auch in dieser Woche konnten die Leverkusener einmal mehr nicht mit dem kompletten Kader trainieren. Neben Lennard Winter sind die Einsätze von zwei weiteren Stammspielern am Samstag fraglich. „Das Problem zieht sich ein bisschen durch die Saison, so dass uns die Spiele nicht leicht fallen“, erläutert der Coach. Er mahnt dennoch an: „92 Punkte zu Hause sollten eigentlich reichen. Wenn wir nur etwas cleverer gespielt oder besser in der Defensive agiert hätten, wäre die Lage jetzt viel entspannter.“

Stattdessen droht im schlimmsten Fall ein Abrutschen aus den Play-off-Rängen. Kirchheim ist als Vierter freilich stärker als die zuletzt besiegten Schwenninger. Danach folgen Partien gegen Trier, in Paderborn sowie gegen die Eisbären Bremerhaven zum Abschluss der Hinrunde. „Wenn wir aus diesen Spielen keinen Sieg holen, müssen wir den Blick nach unten richten – so eng, wie es in der Liga derzeit zugeht.“ Rasta Vechta, das auf dem ersten Abstiegsplatz steht, hat nur drei Mal weniger gewonnen als die fünftplatzierten Giants aus Leverkusen. „Das kann ganz schnell gehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir gar nicht erst unten hereingeraten.“

Die Aufgabe am Samstag hat es allerdings in sich. Die Kirchheimer zählen zum erweiterten Favoritenkreis der Liga und haben zuletzt beim 90:74 gegen Bremerhaven ein großes Ausrufezeichen gesetzt. „Der Kader ist extrem stark besetzt. Fast alle Spieler strahlen enorme Drei-Punkte-Gefahr aus“, betont Gnad und nennt allen voran Rohndell Goodwin. Der US-Amerikaner hat 30 von 60 Distanzwürfen in dieser Saison verwandelt. Luka Kamber und Elijah Strickland liegen mit jeweils 48-prozentigen Erfolgsquoten nur knapp dahinter. Als Mannschaft verwandeln die Knights fast 40 Prozent ihrer Dreier. „Wir müssen also zwingend viel besser verteidigen als gegen Hagen. Sonst haben wir keine Chance, selbst wenn wir offensiv richtig stark sind. Das gilt vor allem auswärts“, stellt der Giants-Trainer klar.