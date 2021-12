Bayer-Debakel in Frankfurt : Diese Werkself gibt Rätsel auf

Frankfurts Evan Ndicka erzielt gegen Leverkusens Torwart Lukas Hradecky das Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 für die Eintracht. Foto: dpa/Arne Dedert

Meinung Leverkusen Die deftige Pleite bei Eintracht Frankfurt ist die bereits zweite hohe Niederlage in dieser Hinrunde für Bayer Leverkusen. Trainer Gerardo Seoane muss nun schnell Lösungen anbieten. Ansonsten droht dem Werksklub eine ebenso ungemütliche wie kurze Winterpause, findet unser Autor.

Das blamable 2:5 in Frankfurt muss für Bayer 04 ein Weckruf mit Wumms sein. Schließlich war es bereits die zweite Pleite in dieser Hinrunde, in der die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane fünf Gegentore kassierte und sich als Team geschlossen seinem Schicksal fügte. Im Oktober hagelte es ein 1:5 im Heimspiel gegen Branchenführer Bayern München. Und schon beim 3:4 gegen Dortmund wenige Wochen zuvor hatte sich die Defensive in den entscheidenden Momenten alles andere als sattelfest erwiesen. Damit hat Leverkusen in drei Spielen mehr Treffer hingenommen, als in den übrigen zwölf Partien zusammen. Mit 24 Gegentoren stellt Bayer nach diesem Spieltag nur noch die zwölftbeste Verteidigung.

Warum die Werkself in gewissen Situationen dermaßen in sich zusammenfällt, ist nicht nur für Außenstehende ein Rätsel. Auch Spieler und Trainer wirkten nach dem irritierenden Auftritt bei den Hessen einigermaßen ratlos, wie es zu so einer Nicht-Leistung kommen konnte – und das nach starkem Beginn inklusive eines Zwei-Tore-Vorsprungs. Wichtig für Seoane und seine Profis ist nun, die richtigen Lehren aus dem Frankfurt-Debakel zu ziehen und eine entsprechende Reaktion zu zeigen. Denn einen erneuten Negativlauf, wie ihn Leverkusen nach dem Kantersieg der Münchner in der BayArena erlebte, wäre fatal für die eigenen Ambitionen.

Noch steht das Seoane-Team auf dem dritten Tabellenplatz. Sollte es die beiden verbleibenden Spiele in diesem Jahr gegen die Verfolger aus Hoffenheim und Freiburg für sich entscheiden, würde es die Hinrunde mit 33 Punkten und damit sicher auf dem anvisierten Champions-League-Platz abschließen. Sollte sich der Untergang in Frankfurt allerdings als Wirkungstreffer erweisen, könnte das Pendel genau so gut in die andere Richtung schwingen.

Foto: AFP/DANIEL ROLAND 18 Bilder Eintracht - Bayer 04: die Werkself in der Einzelkritikitik