Frankfurt im Gegnercheck : Torgefahr hat bei der Eintracht einen Namen: Filip Kostic

Leverkusen Am Sonntag ist Bayer Leverkusen in Frankfurt zu Gast. Für denTabellendritten aus dem Rheinland geht es in Hessen darum, die letzte Englische Woche des Jahres mit einem Erfolg einzuläuten – doch der Topscorer der Eintracht dürfte etwas dagegen haben.

Die Mannschaft André Silva geht seit dieser Saison für RB Leipzig auf Torejagd und auf der Trainerbank hat Oliver Glasner das Kommando von Adi Hütter übernommen, der seinerseits in Gladbach den zu Dortmund abgewanderten Marco Rose ersetzt hat. Mittelstürmer Dejan Joveljic hat die Eintracht ebenfalls verlassen. Ansonsten hielt sich der personelle Anderlass bei den Frankfurtern im Sommer in Grenzen. Schmerzhaft ist aber der Abgang von Fredi Bobic zu Hertha BSC nach fünf Jahren erfolgreicher Arbeit als Sportgeschäftsführer der Hessen. Neu im Team sind der kolumbianische Stürmer Rafael Borré und der offensive Mittelfeldspieler Jesper Lindström, der zuletzt mit Problemen im Oberschenkel passen musste. Dazu kam Linksverteidiger Christopher Lenz ablösefrei von Union Berlin an den Main. Auf Leihbasis ist zudem der norwegische Linksaußen Jens Petter Hauge für die Eintracht unterwegs.



Die Form Während Bayers B-Elf am Donnerstag 0:1 in Budapest verlor, sicherte sich die Eintracht mit einem 1:1 bei Fenerbahce Istanbul den Sieg in Gruppe D in der Europa League. Beide Klubs werden die Bundesliga also im Achtelfinale vertreten. Leverkusens Coach Gerardo Seoane konnte angesichts der sportlichen Bedeutungslosigkeit der Partie in Ungarn kräftig rotieren – ein Luxus, den Glasner nicht hatte. In der Bundesliga läuft es für Frankfurt noch nicht rund. Nach 14 Spieltagen stehen 18 Punkte und Platz zwölf in der Bilanz. Das liegt unter den Erwartungen.



Darauf muss Bayer 04 achten Torgefahr hat bei der Eintracht vor allem einen Namen: Filip Kostic. Der linke Mittelfeldspieler hat einen guten Abschluss, aber noch wichtiger ist er wegen seiner Vorlagen. Sechs davon gelangen ihm bereits in dieser Spielzeit in der Liga, dazu erzielte er drei Treffer. Im Mittelfeld zieht zudem der Japaner Daichi Kamada die Fäden. Borré ist zwar (noch) kein gleichwertiger Ersatz für Silva, hat aber schon angedeutet, dass er das Potenzial hat, in der Bundesliga zu zünden. Abgehsehen davon bekommt es Bayers Offensive mit Nationalspieler Kevin Trapp im Tor der Hessen zu tun, Evan Ndicka ist ein starker Innenverteidiger. (dora)