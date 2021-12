DFL terminiert Spieltage 22 bis 27 : Vier Bundesliga-Spiele an einem März-Sonntag

Die Dortmunder bejubeln einen Treffer. Foto: AP/Martin Meissner

Frankfurt Die DFL hat die Spieltage 22 bis 27 zeitgenau festgelegt. Mitte März werden vier Spiele in der Bundesliga an einem Sonntag ausgetragen, um den Teilnehmern an der Europa League eine längere Pause zu gönnen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat mit einer ungewöhnlichen Änderung des Spielplans auf die üppige deutsche Beteiligung an der Europa League reagiert. Am 26. Spieltag werden gleich vier Partien am Sonntag angesetzt, damit Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt nach ihren Partien in der Europa League genug Regenerationszeit bekommen. Üblich sind zwei oder maximal drei Sonntagsspiele. Diesmal spielt Leverkusen gegen Köln (15.30 Uhr), Dortmund gegen Bielefeld und Frankfurt gegen Bochum (jeweils 17.30 Uhr) sowie Fürth gegen Leipzig (19.30 Uhr) am Sonntag.

Verzichtet wird an diesem Spieltag auf eine Begegnung am Freitagabend. In der Woche davor garantiert in Europa spielen werden nur Frankfurt und Leverkusen. Dortmund und Leipzig müssen nach dem Aus in der Champions League zunächst die Playoffs gegen einen Gruppenzweiten der Europa League überstehen.

Als Topspiele am Samstagabend (18.30 Uhr) hat die DFL für diesen Zeitraum Leverkusen gegen Stuttgart (12. Februar), Köln gegen Frankfurt (19. Februar), Frankfurt gegen Bayern (26. Februar), Stuttgart gegen Gladbach (5. März), Gladbach gegen Hertha (12. März) sowie Bayern gegen Union Berlin (19. März) angesetzt.

Die Spieltage in der Übersicht:

22. Spieltag

Freitag, 11. Februar 2022:

RB Leipzig - 1. FC Köln (20.30)

Samstag, 12. Februar 2022:

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg (15.30)

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg (15.30)

SC Freiburg - FSV Mainz 05 (15.30)

VfL Bochum - Bayern München (15.30)

SpVgg Greuther Fürth - Hertha BSC (15.30)

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (18.30)

Sonntag, 13. Februar 2022:

1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund (15.30)

TSG Hoffenheim - Arminia Bielefeld (17.30)

23. Spieltag

Freitag, 18. Februar 2022:

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen (20.30)

Samstag, 19. Februar 2022:

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim (15.30)

VfB Stuttgart - VfL Bochum (15.30)

FC Augsburg - SC Freiburg (15.30)

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin (15.30)

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt (18.30)

Sonntag, 20. Februar 2022:

Bayern München - SpVgg Greuther Fürth (15.30)

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (17.30)

Hertha BSC - RB Leipzig (19.30)

24. Spieltag

Freitag, 25. Februar 2022:

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart (20.30)

Samstag, 26. Februar 2022:

Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld (15.30)

1. FC Union Berlin - FSV Mainz 05 (15.30)

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (15.30)

SC Freiburg - Hertha BSC (15.30)

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Köln (15.30)

Eintracht Frankfurt - Bayern München (18.30)

Sonntag, 27. Februar 2022:

VfL Bochum - RB Leipzig (15.30)

FC Augsburg - Borussia Dortmund (17.30)

25. Spieltag

Freitag, 4. März 2022:

Arminia Bielefeld - FC Augsburg (20.30)

Samstag, 5. März 2022:

Bayern München - Bayer Leverkusen (15.30)

RB Leipzig - SC Freiburg (15.30)

VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin (15.30)

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt (15.30)

VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth (15.30)

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach (18.30)

Sonntag, 6. März 2022:

FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund (15.30)

1. FC Köln - TSG Hoffenheim (17.30)

26. Spieltag

Samstag, 12. März 2022:

1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart (15.30)

SC Freiburg - VfL Wolfsburg (15.30)

TSG Hoffenheim - Bayern München (15.30)

FC Augsburg - FSV Mainz 05 (15.30)

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC (18.30)

Sonntag, 13. März 2022:

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (15.30)

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld (17.30)

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum (17.30)

SpVgg Greuther Fürth - RB Leipzig (19.30)

27. Spieltag

Freitag, 18. März 2022:

VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach (20.30)

Samstag, 19. März 2022:

VfB Stuttgart - FC Augsburg (15.30)

FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld (15.30)

Hertha BSC - TSG Hoffenheim (15.30)

SpVgg Greuther Fürth - SC Freiburg (15.30)

Bayern München - 1. FC Union Berlin (18.30)

Sonntag, 20. März 2022:

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (15.30)

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen (17.30)

1. FC Köln - Borussia Dortmund (19.30)

(dpa/old)