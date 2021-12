Remis gegen Hoffenheim : Bayer verspielt schon wieder eine 2:0-Führung

Leverkusen Das intensive Duell zwischen Leverkusen und Hoffenheim findet trotz etlicher Torchancen auf beiden Seiten keinen Sieger. Patrik Schick trifft doppelt, Florian Wirtz brilliert in seinem 50. Bundesligaspiel als Regisseur der Werkself – und doch reicht es nicht für einen Heimsieg.

Kaum zwei Minuten später stand es dann aber 1:0 für Bayer, weil der Ball über Odilon Kossounou, Wirtz und Diaby schnell den Weg zu Patrik Schick fand, der die Flanke des Franzosen per Volley aus sechs Metern zu seinem 15. Saisontor machte. TSG-Keeper Oliver Baumann hechtete zwar in die Schussbahn, konnte den Ball aber nicht entscheidend abwehren.

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance von Andrej Kramaric, die Bayers Schlussmann Lukas Hradecky entschärfte (50.). Hoffenheim drängte auf den Ausgleich, doch Leverkusen überstand die kritische Phase. Nachdem Karim Bellarabi an Baumann scheiterte, und Wirtz am Außennetz, lief Schick in eine starke Flanke von Hincapie und traf aus zwölf Metern mit dem Kopf zum 2:0 (63.). Kramaric (66.), Wirtz (69.) und Diaby (71.) vergaben weitere Großchancen, Angelo Stiller (80.) und Munas Dabbur per Traumtor mit der Hacke (83.) glichen aus – nicht unverdient, aber extrem bitter für Bayer.