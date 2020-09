Nach Arias-Verpflichtung : So plant Bayer 04 jetzt hinten rechts

Mitchell Weiser (l.), hier im Duell mit Ken Reichel, hat einen schweren Stand unter dem Bayer-Kreuz. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leverkusen Nach der Verpflichtung von Santiago Arias von Atlético Madrid steht Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz auf der rechten Abwehrseite eine weitere Alternative für Ex-Kapitän Lars Bender zur Verfügung. Für Mitchell Weiser wird die Luft unter dem Bayer-Kreuz derweil immer dünner.

Am Mittwoch absolvierte er seinen Medizincheck in der Praxis von Mannschaftsarzt Dr. Karl-Heinrich Dittmar in Quettingen, am Tag darauf machte Bayer 04 den Transfer offiziell. Wie der Verein mitteilte, verstärkt Rechtsverteidiger Santiago Arias ab sofort die Mannschaft von Trainer Peter Bosz. „Santiago wird mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Mentalität ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft werden“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes. Wir liefern einen Überblick, welche Auswirkungen die Verpflichtung des 28-jährigen Profis auf das Teamgefüge hat – und wie Bayer 04 mit seinen nunmehr drei Rechtsverteidigern plant.

Bekommt Santiago Arias auf Anhieb einen Stammplatz? Mit Kolumbien nahm der international erfahrene Abwehrspieler sowohl an der WM 2014 in Brasilien als auch an der WM 2018 in Russland teil. Dank Stationen in Portugal, den Niederlanden und Spanien kennt er sich zudem auch bestens im europäischen Fußball aus. 16 Mal lief Arias in der Champions League auf, hinzu kommen zehn Partien in der Europa League. Einen Stammplatz wird der 1,78 Meter große Verteidiger wohl nicht auf Anhieb bekommen, aber dennoch genügend Einsatzzeit, um sein Können unter Beweis zu stellen. Für den Fall, dass er dabei überzeugt, winkt ihm ein langfristiger Vertrag beim Werksklub, der von einer Kaufoption, die bei unter zehn Millionen Euro liegen soll, Gebrauch machen kann.

Lesen Sie auch Leihe mit Kaufoption : Leverkusen holt Rechtsverteidiger Arias aus Madrid

Info Das sagt Rudi Völler zum Arias-Transfer Zitat „Mit Santiago Arias haben wir einen sehr erfahrenen Spieler verpflichtet, der uns schnell weiterhelfen wird. Wegen der hohen Belastung in den vielen uns bevorstehenden Englischen Wochen war dieser Transfer wichtig für die Statik unserer Mannschaft.“

Weicht Lars Bender ins Mittelfeld aus? Der ehemalige Kapitän sollte durch die Leihe des Madrilenen Verschnaufpausen erhalten, ohne dass Trainer Bosz und die Mannschaft dabei einen signifikanten Qualitätsverlust befürchten müssen. Das ist vor allem in dieser wegen der Corona-Pandemie straff durchgeplanten Spielzeit gefragt. Bestritt der 31-Jährige in der Vergangenheit vielleicht des Öfteren Partien, in denen er nicht 100 Prozent fit war, bekommt er fortan die Gelegenheit, etwaige Blessuren ruhigen Gewissens auszukurieren. Sollte Arias einschlagen, böte sich Bosz zudem die Möglichkeit, den Wortführer unter gewissen Umständen auch auf dessen angestammter Position im zentralen, defensiven Mittelfeld aufzustellen. Eventuell auch an der Seite von Neu-Kapitän Charles Aránguiz. Zuletzt kam der dienstälteste Profi der Werkself dort in der Hinrunde der Saison 2018/19 verstärkt zum Zug.

Lesen Sie auch Nationalspieler noch ohne Einsatz : Schwierige Zeiten für Jonathan Tah