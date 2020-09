Nullnummer in Wolfsburg : Duell der Werksklubs endet ohne Tore

Wolfsburg Zum Abschluss des ersten Spieltags der Bundesliga teilen sich Wolfsburg und Leverkusen die Punkte. Die Partie glänzt nicht mit Attraktivität, dafür aber immerhin mit Spannung bis zum Schluss.

Wie knapp das Rennen Platz vier sein kann, erlebte Bayer Leverkusen in den vergangenen Jahren aus zwei Perspektiven. 2019 war es die Werkself, die am letzten Spieltag dank des besseren Torverhältnisses an Mönchengladbach vorbei auf Platz vier zog, 2020 hatte indes der rheinische Rivale um zwei Punkte die Nase vorn. Umso wichtiger war es für Trainer Peter Bosz und sein Team, gleich zum Auftakt zu punkten – zumal die Dauerkonkurrenz vom Niederrhein ihren Ligastart gegen Dortmund in den Sand setzte. Das 0:0 in Wolfsburg könnte daher schon der erste wichtige Zähler der Saison sein, auch wenn das Spiel selbst schnell in Vergessenheit geraten dürfte.