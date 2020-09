Fehlende Durchschlagskraft : Im Spiel nach vorne geht noch nicht viel bei Bayer

Wolfsburgs Josip Brekalo (Mitte) und Leverkusens Lars Bender (r.) kämpfen um den Ball. Karim Bellarabi (l.) schaut interessiert zu. Foto: dpa/Peter Steffen

Leverkusen Das 0:0 von Bayer Leverkusen beim VfL Wolfsburg hat gezeigt, dass in der Offensive noch viel Luft nach oben ist. Für Sven Bender und Lukas Hradecky ist die Nullnumer zum Start aber kein Grund zur Sorge.

Die Nullnummer in Wolfsburg war wohl nicht der Start in die Bundesligasaison, den sich die Werkself und Trainer Peter Bosz erhofften. Unzufriedenheit wollte nach dem 0:0 in Niedersachsen aber nicht aufkommen. „Am Ende muss man mit dem Ergebnis einverstanden sein, denn das Spiel war ausgeglichen“, sagte Torwart Lukas Hradecky. Abwehrchef Sven Bender sagte, dass er „gar nicht unglücklich“ mit dem Punkt aus Wolfsburg sei. „Das Spiel hat nicht mehr hergegeben.“ Letztlich habe beiden Teams die Zielstrebigkeit in der Offensive gefehlt. „Damit müssen wir umgehen und es in den nächsten Wochen besser machen.“

Das ist eine treffende Analyse, aber die dürftige Angriffsleistung der Werkself wirft freilich auch in diesem frühen Stadium der Saison die Frage auf, ob die Abgänge von Kai Havertz und Kevin Volland vielleicht doch nicht so einfach zu wegzustecken sind. Beide hatten in den vergangenen Jahren die meisten Torbeteiligungen. „Es ist klar, dass uns jetzt zwei wichtige Spieler fehlen“, sagte Bender. „Das müssen wir als Mannschaft kompensieren. Wir haben genug gute Jungs mit Qualität.“