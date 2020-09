Nationalspieler noch ohne Einsatz : Schwierige Zeiten für Jonathan Tah

Leverkusen Innenverteidiger Jonathan Tah hat seinen Stammplatz in der ersten Elf von Trainer Peter Bosz an Edmond Tapsoba verloren. Die Wechselgerüchte um den 24 Jahre alten Nationalspieler von Bayer Leverkusen häufen sich.

Es ist nicht lange her, dass Jonathan Tah unverzichtbar in Bayers Defensive war. Der bullige Innenverteidiger war in der ersten Elf gesetzt, spielte konstant auf hohem Niveau und kochte gegnerische Angreifer reihenweise ab. Viele sahen in ihm den Nachfolger von Jerome Boateng oder Mats Hummels in der Nationalmannschaft – glänzende Aussichten. Doch wie so vieles im Fußball war das nicht von Dauer. Erste tiefere Knicke in seiner Formkurve stellten sich vor knapp zwei Jahren ein. Tah agierte plötzlich nicht mehr souverän am Ball und giftig in den Zweikämpfen, sondern leistete sich Patzer und wirkte bisweilen fahrig.