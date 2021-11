Hertha BSC im Gegnercheck : Berlin tritt gegen Bayer 04 mit neuer Kreativabteilung an

Leverkusen Bayer Leverkusens nächster Gegner Hertha BSC hat die Offensivabteilung im Sommer kräftig durcheinandergewirbelt. Der erhoffte Erfolg ist bislang ausgeblieben. Zuletzt gab es aber auch Hoffnungsschimmer.

Die Mannschaft Jhon Cordoba (FK Krasnodar) und Matheus Cunha (Atlético Madrid) haben den Hauptstadtklub im Sommer für insgesamt rund 46 Millionen Euro Ablöse verlassen, Dodi Lukebakio (VfL Wolfsburg) und Javairo Dilrosun (Girondins Bordeaux) wurden verliehen. Neu dabei sind unter anderem Suat Serdar (FC Schalke), Marco Richter (FC Augsburg) und Ishak Belfodil (TSG Hoffenheim). Ebenfalls zum Kader gehören seit dieser Saison Kevin-Prince Boateng (AC Monza) und Stevan Jovetic (AS Monaco) sowie Leih-Rückkehrer Davie Selke (Werder Bremen). Ausfallen für das Spiel gegen den Werksklub wird neben Lukas Klünter (Schulterverletzung) auch Dedryck Boyata. Der Kapitän ist nach seinem Platzverweis in Hoffenheim für drei Partien gesperrt worden.

Die Form „Wir wissen, was die können. Wir wissen, was wir können. Nun machen wir einen Matchplan, damit wir gewinnen“, sagte Pal Dardai vor dem Aufeinandertreffen mit Bayer 04. Der Berliner Coach belegt mit seiner Hertha derzeit nur den zwölften Platz in der Tabelle. Die Tordifferenz (-12) ist zudem die zweitschlechteste der Liga. Dem schwachem Saisonstart mit drei Niederlagen in Serie ließen die Berliner zwei Siege gegen die beiden Aufsteiger folgen, verloren dann aber erneut zwei Mal. Mit Erfolgen in Frankfurt (2:1) und gegen Gladbach (1:0) ließ die Hertha dann kurz aufhorchen, kassierte bei der TSG Hoffenheim (0:2) in der vergangenen Woche aber gleich den nächsten Dämpfer.