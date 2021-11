Schwimmen : Bayers Schwimmnachwuchs überzeugt bei DM in Berlin

Krefeld Das Quintett kehrte mit einigen Bestzeiten von den deutschen Jahrgangs-Meisterschaften zurück. Zoe Sperrle (Jahrgang 2008), die über 50m-Freistil eine neue Bestzeit erzielte, gehört jetzt zum Landeskader.

(lus) Bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Berlin gingen vom SV Bayer Uerdingen 08 Leni Benda, Mike Devin Bender, Jan Seelert, Zoe Sperrle und Thomas Koch an den Start. Grund zur Freude hat Zoe Sperrle (Jahrgang 2008), die mit 29:08 Sekunden auf 50m Freistil eine neue Bestzeit erzielte und somit in den Landeskader einzog. Außerdem schwamm sie in ihrer Hauptdisziplin 50m Brust ins Finale und holte dort Platz 7.

Jan Seelert (Jahrgang 2008) konnte sich auf all seinen Strecken verbessern – in seinen Disziplinen Kraul und Schmetterling sowie 200m Lagen erreichte er Landeskader-Status und ist sogar auf fünf Strecken sehr nahe am AK2-Status. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen nahm er in diesem Wettkampf an vier Endläufen teil.