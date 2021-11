Schützenbruderschaft in Xanten : Peter Bullmann bleibt Kapitän der Victor’sse

Xanten Die St. Victor Bruderschaft Xanten hat ihren Vorstand neu gewählt. Außerdem ehrte sie verdiente Mitglieder. Dabei war ein Nachholbedarf zu spüren: Wegen der Corona-Pandemie waren die Auszeichnungen vorher nicht möglich gewesen.

Die Jahreshauptversammlung fand mit einer sehr großen Beteiligung von 115 Mitgliedern in der Mensa des Stiftsgymnasiums statt. Präses Propst Stefan Notz erinnerte im Totengedenken an die Verstorbenen der vergangenen zwei Jahre. Nach den Berichten wurde der Vorstand entlastet. Bullmann meldete 15 Neuaufnahmen. Die Bruderschaft legte die Termine für das Schützenfest im nächsten Jahr fest: Demnach sind Schießen und Biwak für den 24. und 25. Juni 2022 geplant, die Parade und der Krönungsball folgen am 2. und 3. Juli.

Wilfried Welbers ehrte die Sieger des Bataillons- und Kompanieschießens: Bataillonssieger ist die erste Mannschaft des Bundesspielmannszuges. Die drei Besten des Einzelschießens sind Wilfried Welbers, Ronja Bullmann sowie Edmund Thiem bei den Profis und Markus Bullmann, Henrik Hopmann sowie Oliver Schmitz bei den Amateuren. Außerdem wurden verdiente Mitglieder geehrt: Ronja Bullmann, Katharina Mehring und Theo Lurvink für 25 Jahre, Heinz-Theo van Bebber für 40 Jahre, Petra und Jochen Scholten für 45 Jahre (mit Verleihung der Schützenmusikerauszeichnung in Silber). Stefan Bullmann und Wilfried Welbers sind seit 50 Jahren in der Bruderschaft, sie erhielten die Schützenmusikerauszeichnung in Gold. Hans-Gerd Radovanovic bekam für 60 Jahre den Jubelorden, Heinz Esser für 65 Jahre. Außerdem wurden Ilona Bullmann, Lisa Evers, Bonnie Felka, Johannes Koppers, Andre Naaf, Andreas Sackers, Claudia Schibgilla, Daniel Sebus, Daniel Venhoff und Ulrike Weber-Oppelt für langjährige Verdienste in der Bruderschaft und im Bundesspielmannszug mit dem Silbernen Verdienstkreuz des BHDS ausgezeichnet. Peter Schenk und Thomas Hudic erhielten den Hohen Bruderschaftsorden, Karl Reitz und Heinz Olfen das Sankt Sebastianus Ehrenkreuz.