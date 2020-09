Bayer-Gerüchtecheck : Schnappt sich der Werksklub Santiago Arias?

Leverkusen In Bayer Leverkusens Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um die Werkself. Heute: Santiago Arias von Atlético Madrid.

Es ist inzwischen verbrieft, dass der Werksklub noch vor Ablauf der Transferperiode am 5. Oktober aktiv werden möchte. Dass das nicht die schlechteste Idee ist, hat das doch recht biedere torlose Remis zum Bundesliga-Start am Sonntag in Wolfsburg verdeutlicht. Unter anderem ist Bayer 04 auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. In den Fokus sollen die Klubverantwortlichen um Sportdirektor Simon Rolfes dabei einen kolumbianischen Nationalspieler genommen haben: Santiago Arias von Atlético Madrid.

Das Gerücht Wie „Kicker“ und „Bild“ übereinstimmend berichten, müsste der Werksklub zwischen zehn und zwölf Millionen Ablöse für den 28-Jährigen zahlen. Im Raum steht eine Leihe mit anschließender Kaufoption für den aufnehmenden Verein. Ein vermeintliches Dementi von Atlético-Sportdirektor Andrea Berta am Sonntag („Wir sprechen mit der Roma, Everton und PSG, aber nicht mit Leverkusen.“) könnte sich laut „Kicker“ als Verhandlungstaktik erweisen. In Leverkusen würde Arias (53 Länderspiele) wohl die Rolle des in Wolfsburg nicht einmal mehr im Kader stehenden Mitchell Weisers übernehmen und als Nachfolger des verletzungsanfälligen Lars Bender aufgebaut werden. Arias’ Vertrag bei Madrid gilt noch bis 2023.

Die Situation Im Alter von 19 Jahren wechselte Arias von seinem Heimatverein in Kolumbien zum portugiesischen Spitzenklub Sporting Lissabon, 2013 schloss sich der 1,77 Meter große Außenverteidiger für elf Millionen Euro Ablöse der PSV Eindhoven an. In der niederländischen Eredivisie etablierte sich Arias schnell als Stammspieler, erzielte in 136 Einsätzen neun Tore. 2018 folgte der Wechsel nach Spanien zu den Madrilenen. Als Stammkraft wurde Arias mit Atlético auf Anhieb Vizemeister, verlor den Platz in der ersten Elf allerdings in der vergangenen Saison und bestritt nur 18 von 50 möglichen Pflichtspielen. Unter anderem wirkte er beim 2:1-Erfolg Madrids in der Vorrunde der Champions League über 90 Minuten in der BayArena mit.