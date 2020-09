Vereinsloser WM-Held : Leverkusen-Trainer Bosz weist Gerüchte um Götze zurück

Mario Götze im Trikot von Borussia Dortmund. Foto: dpa/Guido Kirchner

Leverkusen Bayers Trainer äußert sich vor dem Liga-Start am Sonntag in Wolfsburg (18 Uhr) zu einer möglichen Wiedervereinigung mit seinem derzeit vereinslosen Ex-Spieler aus gemeinsamen Dortmunder Zeiten.

Vor dem Bundesliga-Auftakt am Sonntag in Wolfsburg (18 Uhr) hat Peter Bosz weiter einige offene Planstellen im Kader für die neue Saison. Noch immer ist der Werksklub auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger sowie einem Linksfuß für die Abwehr. Jegliche Diskussion um eine Verpflichtung des Offensivspielers Mario Götze erstickte Leverkusens Trainer hingegen im Keim. „Wir suchen momentan für andere Positionen. Deshalb ergibt es keinen Sinn, darüber zu spekulieren“, sagte der 56-Jährige zu einer möglichen Verpflichtung seines ehemaligen Spielers aus Dortmunder Zeiten. Zwar könne er sich „vorstellen“, noch einmal mit dem WM-Helden von 2014 zu arbeiten, doch er „glaube nicht“, dass in diesem Transfersommer dahingehend noch etwas passieren werde.

Während der 28-jährige Götze seine Karriere also wohl bei einem anderen Klub fortsetzen wird, plant Bosz weiter mit Leon Bailey. Der Jamaikaner ist nach seinem deutlich länger als geplanten Aufenthalt in seinem Heimatland inzwischen zurück unter dem Bayer-Kreuz. Am Samstag steht ein weiterer Corona-Test für ihn an. Sollte auch dieser negativ ausfallen, kann der 23-Jährige kommende Woche wieder ins Teamtraining einsteigen. „Ich plane mit ihm“, betonte Bosz. Am Montag werde er allerdings zunächst das Gespräch mit seinem Schützling suchen, der zuletzt verstärkt in Transfergerüchten auftauchte. „Dann werden wir einen Plan machen, damit er schnell wieder einsatzfähig ist.“ Bailey musste wegen eines Corona-Kontakts zuletzt mehrere Wochen in Quarantäne.

Info So könnte die Werkself in Wolfsburg spielen Tor Hradecky Abwehr L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven Mittelfeld Aránguiz, Demirbay, Wirtz Sturm Bellarabi, Diaby, Alario

Während der Flügelangreifer die komplette Vorbereitung verpasst hat und überhaupt nicht in Form sein kann, stehen auch hinter einigen seiner Teamkollegen Fragezeichen, was Form und Fitness betrifft. „Wir haben diese Woche gut trainiert, alle Spieler sind an Bord“, erläuterte Bosz. Aber: „Nach zwei Wochen ist es unmöglich, schon bei 100 Prozent zu sein.“ Insgesamt sehe es aber schon „ziemlich gut“ aus.