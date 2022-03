„Das ist der Weg“ : Die Werkself hat aus ihren Fehlern gelernt

Leverkusen Das verdiente 1:1 beim FC Bayern zeigt die Entwicklung, die Bayer Leverkusen seit dem 1:5 im Hinspiel genommen hat. Kapitän Lukas Hradecky spricht von einer gewachsenen Einheit, Kerem Demirbay lobt die Stabilität der Mannschaft.

Ein 1:1 beim FC Bayern ? Vor dem Anpfiff hätte das wohl jeder Fan der Werkself als gutes Ergebnis gewertet, auch die Profis hätten es wohl sofort unterschrieben. Nach den 90 ereignisreichen Minuten im Duell Erster gegen Dritter fühlte sich das Unentschieden allerdings fast nach ein bisschen zu wenig an. „Wenn man in München punktet, darf man eigentlich immer zufrieden sein, obwohl wir am Ende die Mannschaft mit den gefährlicheren und besseren Chancen waren“, sagte Lukas Hradecky und beschrieb präzise, was die Grundlagen dafür waren, beim Rekordmeister zu bestehen: „Wir haben uns den Punkt erkämpft und verdient. Die Jungs haben sich voll reingeworfen und ihre Duelle gewonnen – nur so geht es. Das freut mich und es beweist unsere Entwicklung, dass wir dagegenhalten können.“

In der Tat hat die Werkself vor allem in der Hinrunde die Schwäche offenbart, nach Rückschlägen einzuknicken oder sicher geglaubte Siege aus der Hand zu geben. Das 2:2 in Köln war so ein Spiel, aber auch das 2:5 in Frankfurt oder das 2:2 gegen Hoffenheim. Und dann ist da freilich noch das 1:5 aus dem Hinspiel gegen die Bayern, bei dem Bayer in den ersten 45 Minuten in sich zusammengefallen ist. Verglichen damit war das 1:1 im zweiten Aufeinandertreffen mit dem Rekordmeister ein Quantensprung was Resultat und Leistung angeht. „Die Jungs kämpfen, egal ob wir eine Chance vergeben oder jemand einen Fehler macht“, betonte Hradecky. „Es hat sich gezeigt, dass wir eine Einheit sind. Das verspricht Gutes für die geilen Wochen, die auf uns zukommen.“ In den kommenden Tagen wartet das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Atalanta Bergamo am Donnerstag (21 Uhr), ehe am Sonntag das Derby gegen den 1. FC Köln ansteht.