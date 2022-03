Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen ärgern sich über Remis

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen zeigen sich nach dem 1:1 (0:1) gegen Abstiegskandidat Werder Bremen enttäuscht. Das Team von Trainer Achim Feifel wartet damit im neuen Jahr weiter auf den ersten Sieg in der Liga.

In der Liga läuft es weiter durchwachsen für Bayers Fußballerinnen. Nur drei Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale kam das Team von Trainer Achim Feifel gegen den Drittletzten Werder Bremen zum eigenen Verdruss nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Die Leverkusenerinnen warten damit weiter auf den ersten Ligasieg im neuen Jahr und haben aus drei Partien 2022 lediglich zwei Zähler geholt. Das sind vier weniger als aus den Duellen mit diesen Gegnern in der Hinrunde.

Die Abwehrspielerin war wohl auch deshalb so frustriert, weil sie nicht unschuldig daran war, dass Werder früh in Führung gegangen war. Ihr Foul an Bremens Margarita Gidion ahndete Schiedsrichterin Dina Siekmann mit einem Strafstoß, den Michelle Ulbrich sicher verwandelte (13.). Den Ausgleich für Bayer erzielte Wieder ebenfalls vom Punkt. Nachdem Werder-Torhüterin Anneke Borbe noch einen gefährlichen Linksschuss (48.) und einen abgefälschten Versuch (52.) parierte, verwandelte die auffälligste Leverkusenerin im dritten Anlauf den Elfmeter nach Foul an Dora Zeller (55.).