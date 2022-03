Mix aus Mut und Kontrolle : So plant Bayer die Revanche in München

Bayer Leverkusens Spielmacher Florian Wirtz (l.) im Duell mit Bayern Münchens Joshua Kimmich. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Leverkusen Das Spitzenspiel ist für Leverkusen auch die Chance, das 1:5 aus dem Hinspiel vergessen zu machen. Nicht nur Florian Wirtz weiß, worauf es für die Werkself am Samstag besonders ankommt.

Für Florian Wirtz ist sonnenklar, worauf es gegen den FC Bayern ankommt. Das eigene Tor müsse im Kollektiv verteidigt werden, sagte der 18-jährige Ausnahmekönner von Bayer Leverkusen vor dem Spiel in München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in einem Interview auf der Homepage des Klubs. Im Gegenzug müsse die Werkself ihre Konterstärke auf den Rasen bringen, Chancen kreieren – und diese dann möglichst kaltschnäuzig nutzen. „Die Basics werden entscheidend sein“, betonte der Nationalspieler. „Natürlich hat man vorher im Kopf, dass es kein leichtes Spiel wird. Die Anspannung ist automatisch etwas höher.“

Lesen Sie auch Bayer zu Gast bei den Bayern : Bloß nicht an das Hinspiel denken

Wie schnell die Lage außer Kontrolle geraten kann, wenn man den Bayern zu viel Raum lässt, hat Bayer auf spektakuläre Weise im Hinspiel erfahren. Nach 37 Minuten stand es 5:0 für den Rekordmeister, der es nach der Pause etwas ruhiger angehen ließ, noch ein Gegentor hinnahm und ansonsten die Partie verwaltete. Trainer Julian Nagelsmann übte sich trotz der Demontage im Oktober vergangenen Jahres in Understatement vor dem Rückspiel. „Das Hinspiel war sehr eindrucksvoll, aber es hätte auch das ein oder andere Gegentor mehr für uns geben können“, betonte der 34-Jährige. Er rechnet mit etwas defensiver eingestellten Leverkusenern. „Ich gehe davon aus, dass sie immer wieder hoch pressen, aber ein bisschen tiefer stehen als in den letzten Jahren.“

Info Bayern wollen ihren Tor-Lauf fortsetzen Serie I München steht nach dem 1:0 in Frankfurt bei nun 71 Bundesliga-Partien mit jeweils mindestens einem eigenen Treffer (Rekord). Serie II Leverkusen verlor die jüngsten sieben Duell mit einem Tabellenführer.

Gut möglich, dass sich Bayers Coach Gerardo Seoane dieses Mal für einen etwas vorsichtigeren Ansatz entscheidet – zumal ihm sein Top-Torjäger Patrik Schick nach wie vor wegen eines Faserrisses in der Wade fehlt. Die einen sagen, dass es keine schwierigere Aufgabe in der Bundesliga gibt, als auswärts in München zu bestehen. Andere betonen, dass es eigentlich das leichteste Spiel in einer Saison ist, weil es nichts zu verlieren gibt.

„An beiden Ansätzen ist etwas dran. Rein analytisch betrachtet wissen alle, wer das stärkste Team der Bundesliga ist“, sagte der Schweizer Coach der Werkself. „Wir haben nichts zu verlieren und können voller Mut und Tatendrang das Spiel angehen, aber wir werden sicherlich nicht blind und waghalsig nach vorne laufen. Wir brauchen einen gesunden Mix.“ Der 43-Jährige gibt sich aber kämpferisch. Niemand fahre nach München, um die Punkte dazulassen. „So wie jede Mannschaft, die zu uns kommt, möglichst lange im Spiel bleiben will, haben wir das auch vor.“

Lesen Sie auch Bayers Routinier : Karim Bellarabi kann wieder lachen

Das Zahlenwerk zum Topspiel ist imposant. Die Bayern haben mit 75 Toren nach 24 Spielen bereits einen Bundesligarekord aufgestellt, Bayer mit 63 immerhin einen Klubrekord. Am Samstag treffen zudem die beiden Teams mit den meisten Abschlüssen aufeinander (225:169), bei den Vorlagen haben Thomas Müller (16) und Wirtz (10) im Ligavergleich die Nase vorn.

Wird es also ein berauschendes Spiel? „Ein Torspektakel wäre für die Zuschauer gut, für die Trainer aber nur bedingt“, sagt Nagelsmann. „Spielkontrolle und Restverteidigung werden besonders wichtig sein.“ Bayers Offensive habe zuletzt „im Prinzip durch eine Umschaltsituation nach der anderen die Gegner gekillt.“ Neben Moussa Diaby oder Jeremie Frimpong, die enormes Tempo und reichlich Vorwärtsdrang mitbringen, spielt der Coach wohl vor allem auf Wirtz an. Der hat nicht nur eine steile Entwicklung hingelegt, sondern ist längst Herz und Hirn von Bayers Offensive, eine moderne Version des klassischen Spielgestalters. Er wird zusätzlich die Aufgabe haben, den Wirkungsradius von Joshua Kimmich einzuschränken. „Er steuert Bayerns Spielaufbau und kriegt die meisten Bälle“, sagte Wirtz. „Ich werde versuchen, das zu unterbinden.“