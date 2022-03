Bayern München im Gegnercheck : FCB hat an Souveränität eingebüßt

Leverkusen Die Resultate und Leistungen in den vergangenen Wochen haben Schwächen beim Rekordmeister FC Bayern München offengelegt. Nationalspieler Joshua Kimmich sieht die Entwicklung kritisch.

Die Form Trainer Julian Nagelsmann musste in der Rückrunde oft wegen Verletzungen und Corona-Fällen improvisieren. Nicht nur bei den Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) und beim VfL Bochum (2:4) präsentierte sich der Rekordmeister anfällig. Es läuft nicht mehr ganz so rund beim FC Bayern – auch wenn es zuletzt mit dem 1:0-Sieg in Frankfurt endlich mal wieder ein Spiel ohne Gegentor gab. Die Tabellenführung ist nicht in Gefahr, dennoch hat das Starensemble aus München ein Stück seiner Souveränität eingebüßt. Mit Blick auf die Tabelle sagte unlängst Nationalspieler Joshua Kimmich: „In den letzten Wochen haben wir das Polster ein wenig verspielt.“ Nächste Woche geht es für die Münchner in der Champions League gegen RB Salzburg um das Viertelfinale. Das 1:1 im Hinspiel ist ein weiterer Beleg dafür, dass der FCB aktuell keine Übermannschaft ist, die von Sieg zu Sieg spaziert.