Bayers Leistungsträger : Monsieur Diaby lässt sich feiern

Moussa Diaby lässt sich von den Fans in der Nordkurve noch feiern, während seine Teamkollegen schon Richtung Kabine abdrehen. Foto: Bayer 04 Leverkusen

Leverkusen Bayer Leverkusens Moussa Diaby ist mit sieben Toren in den letzten fünf Spielen der Überflieger der Rückrunde. Der Franzose hat in den vergangenen Wochen eine rasante Entwicklung genommen – nicht nur im Abschluss, sondern auch im Kopf.

Das 3:0 gegen Arminia Bielefeld war für Moussa Diaby eine ambivalente Erfahrung. Der 21-Jährige tat sich in der ersten Halbzeit schwer und war so gut wie abgemeldet, aber nach dem Schlusspfiff war er mit zwei Treffern doch wieder der Matchwinner. Sieben seiner bislang zwölf Saisontore hat der Franzose in der vergangenen fünf Partien erzielt, vor der Winterpause fiel er vor allem als versierter Vorlagengeber auf – und durch unnötige Gelbe Karten.

Nach dem Schlusspfiff gegen Bielefeld war Diaby um Bescheidenheit bemüht. Bei seinem Doppelpack sei auch Glück im Spiel gewesen, betonte der Offensivspieler. Er ist in Leverkusen freilich längst zu einem Fanliebling avanciert. „Mich hat total gefreut, dass die Fans meinen Namen gesungen haben. Das zeigt, dass sie hinter mir stehen“, sagte der explosive Sprinter, Dribbelexperte und inzwischen auch eiskalte Vollstrecker. „Ich möchte ihnen mit meinen Toren und Vorlagen weiter Freude bereiten.“

Info 65 Scorerpunkte in 112 Einsätzen für Bayer 04 Spiele 112 Tore 33 Vorlagen 32 Gelbe Karten/Gelb-Rote Karten 18/1

Das kommt nicht nur bei den Fans, sondern sicher auch bei Trainer Gerardo Seoane gut an. Der Schweizer hatte nach der Partie viel Lob für Diaby übrig und attestierte ihm eine sehr positive Entwicklung. Das sehe man nicht nur an den Scorerpunkten, sondern auch an der Tatsache, dass sich der Franzose nicht von der ersten Hälfte hat beeindrucken lassen. „Es ist wahr, dass es Moussa in der ersten Halbzeit in dem engen Spinnennetz der Bielefelder schwergefallen ist, Räume zu finden. Es war sehr eng, er ist oft hängengeblieben“, sagte Seoane. „Spieler mit diesem Potenzial und in dem Alter haben aber die Möglichkeit, ihr Limit stetig nach oben zu verschieben.“

Foto: dpa/Marius Becker 18 Bilder Bayer – Bielefeld: die Werkself in der Einzelkritik

Der Außenstürmer arbeitete sich regelrecht in die Partie. Seine beiden Tore waren vor allem einen Mix aus Überzeugung und Können geschuldet, doch auch davor sah der Coach schon viel Gutes von seinem Schützling. „Er hat nach hinten sehr gut gearbeitet und bei zwei, drei Situationen im Umschaltspiel geholfen, sie zu lösen“, lobte Seoane. Der Trainer ist mehr als zufrieden mit seinem Flügelspieler. „Moussa ist engagiert und sehr fokussiert im Training. Er hat in den vergangenen Wochen einen besseren Mix zwischen Abspiel und Abschluss gefunden.“ Der gebürtige Pariser habe sich zuletzt stets gesteigert. „Dazu versuchen wir alle beizutragen, aber am meisten er selbst – durch Offenheit und Bereitschaft, von Erfahrungen der anderen im Klub zu lernen.“

Die neue Reife des 21-Jährigen ist unübersehbar. In der Hinrunde war er auch schon gut, haderte aber zu oft mit Situationen auf dem Spielfeld und ließ sich zu unnötigen Gelben Karten hinreißen. Davon ist nichts inzwischen mehr zu sehen. Stattdessen hängt sich Diaby rein und ist eine der Säulen der mit 16 Punkten aus sieben Spielen bislang erfolgreichen Rückrunde. „Moussa hat sich in vielen Bereichen verbessert“, sagte der Coach. „Die Hinrunde war für ihn sicher eine Lehre, dass er – auch, wenn nicht alle gerechtfertigt waren – zu viele Gelbe Karten gesehen hat und für sein Potenzial noch zu ineffektiv war.“

Auch von Seiten der Teamkollegen gab es nach dem Schlusspfiff viel Anerkennung für die konstant starken Leistungen des Youngster. „Er hat ein gutes Spiel gemacht“, sagte Abwehrchef Jonathan Tah. Die Werkself habe aktuell viele Spieler mit großem Talent und einer nach oben zeigenden Formkurve im Kader. „Sie arbeiten für die Mannschaft und verlassen sich nicht nur auf ihr Talent. Das wird am Ende belohnt.“ Mit Blick auf Diaby ergänzte Tah: „Er fordert mehr von sich selbst.“ Dass die Anhänger nach dem Schlusspfiff seinen Namen skandierten, sei daher hochverdient.

In eine ähnliche Kerbe schlug Torhüter Lukas Hradecky. Der Kapitän lobte noch einmal das verbesserte Spiel gegen den Ball von Diaby. „Er hat das jetzt im Kopf und ist sich bewusst, dass es nur so funktioniert. Auch ein Leon Bailey hat in seiner Topform nach hinten gearbeitet“, sagte der finnische Schlussmann. Mit Blick auf die kommende Partie bei den Bayern am Samstag (15.30 Uhr) sagte er: „Er darf seinen guten Lauf gerne in München fortsetzen.“