Fußball, DFB-Pokal der Frauen : Dora Zeller ist bei Bayer wieder eine echte Alternative

Leverkusen Am Dienstagabend treten die Frauen von Bayer 04 Leverkusen beim Ligakonkurrenten SGS Essen an. Auch die Ungarin Dora Zeller ist für Trainer Achim Feifel wieder eine Option.

Zweimal standen sich die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen und die der SGS Essen in dieser Saison bereits gegenüber. Nun soll am Dienstagabend (19 Uhr) im Viertelfinale des DFB-Pokals an der Hafenstraße funktionieren, was in den beiden Liga-Duellen trotz Führung nicht gelingen mochte. „Nach einer Niederlage und einem Unentschieden ist jetzt der Sieg dran“, sagt Bayers Torhüterin Anna Klink voller Überzeugung.