„Hand ist Hand“ : Leverkusen weiter in Torlaune – Debatte um Handspielregel

Leverkusen Die Werkself gewinnt auch dank eines kuriosen Treffers von Lucas Alario 3:0 gegen Arminia Bielefeld. Das Tor sorgte nach dem Abpfiff für Gesprächsbedarf bei den Gästen.

Als der Ball im Netz zappelte, ging der bange Blick von Lucas Alario gleich in Richtung des Unparteiischen Martin Petersen. Der Argentinier in Diensten von Bayer Leverkusen hatte wie jeder im Stadion gesehen, dass seinem Treffer zum 1:0 gegen Arminia Bielefeld ein vermeintliches Handspiel vorausgegangen war. Teamkollege Paulinho hatte sich zuvor unabsichtlich selbst angeschossen, ehe der Ball bei Alario landete und dieser aus kurzer Distanz vollstreckte. Videoschiedsrichter Felix Zwayer brachte schließlich Gewissheit: Das Tor war regelkonform. Bayer 04 siegte am Ende einer einseitigen Partie recht mühelos mit 3:0 (1:0). Nach dem Schlusspfiff war die kuriose Aktion aus der 30. Minute aber das Gesprächsthema Nummer eins.

Die Geschichte des Spiels selbst ist derweil schnell erzählt. Nach Alarios Führungstor sorgte Moussa Diaby im zweiten Abschnitt zunächst für die Vorentscheidung und dann für den Endstand (57./81.). In sieben Rückrundenspielen hat Leverkusen damit schon 23 Treffer erzielt. Die Offensivmaschinerie des Werksklubs läuft also auch ohne den aktuell verletzten Top-Stürmer Patrik Schick ungebremst weiter. Zudem spielte das Team zum ersten Mal seit November zu Null. Die Hoffnung unter dem Bayer-Kreuz, in dieser Form auch am Samstag beim Spitzenreiter in München etwas mitnehmen zu können, ist nach dem Erfolg gegen Bielefeld wieder etwas gestiegen.