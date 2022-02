Bayer-Verteidiger im Aufwind : Tapsobas Formkurve zeigt nach oben

Leverkusen Edmond Tapsoba, Innenverteidiger von Bayer 04 Leverkusen, war beim Sieg gegen Bielefeld kaum zu bezwingen und überzeugte zudem mit klugen Spieleröffnungen. Trainer Gerardo Seoane lobte den 23-Jährigen im Anschluss.

Nach dem 3:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld wurde vor allem über Doppelpacker Moussa Diaby, Florian Wirtz und dessen spektakuläre Aktionen und Pässe sowie das vermeintliche Handspiel von Paulinho vor dem Führungstor durch Schick-Ersatz Lucas Alario gesprochen. Allerdings hatte auch Edmond Tapsoba einen gehörigen Anteil daran, dass die Werkself nach der 2:3-Niederlage in Mainz eine gute Reaktion zeigte. Der Innenverteidiger verbuchte am Samstag die meisten Ballkontakte aller Profis auf dem Rasen (134), brachte starke 113 von 121 Pässen bei einem Mitspieler unter (93 Prozent) und gewann zudem 88 Prozent seiner Zweikämpfe.

Die Partie gegen die Mannschaft aus Ostwestfalen, in der die Werkself zum ersten Mal seit November zu Null spielte, gehört zu den besten, die der 23-Jährige in dieser Saison bisher gezeigt hat. Nach seinem Syndesmoseriss im Sommer fehlte er Bayer drei Monate. In den neun Ligaspielen, die Tapsoba vor dem Jahreswechsel bestritt, war dem Überflieger aus seinen ersten beiden Saisons unter dem Bayer-Kreuz die fehlende Vorbereitung deutlich anzumerken. Die schier unendliche Ruhe am Ball, die fabelhafte Spielauslösung und die Abgeklärtheit in den direkten Duellen schienen ihm abhandengekommen zu sein.