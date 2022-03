Bayers Routinier : Karim Bellarabi kann wieder lachen

Bayers Flügelflitzer Karim Bellarabi hat seine gute Laune trotz des jüngsten Rückschlags nicht verloren. Foto: Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Leverkusen Bayer Leverkusens Flügelspieler arbeitet an seinem Comeback. Er ist guter Dinge, bald wieder mit der Mannschaft trainieren zu können und kommentiert sein Pech bei Muskelverletzungen mit einem Schuss Selbstironie.

Es ist keine zwei Wochen her, dass Karim Bellarabi das Training mit der Werkself verletzt abbrechen musste. Mit versteinerter Mine ging der 31-Jährige wortlos Richtung Kabine. Wenige Stunden später folgte die Bestätigung von Bayer Leverkusen, dass sich der Offensivspieler einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Schon wieder. Zur Erinnerung: Alleine in dieser Saison ist es bereits seine dritte Muskelverletzung. Am Dienstag war Bellarabi aber wieder bester Laune. Er arbeitete individuell auf dem Rasen und kommentierte seine zuletzt vergleichsweise einseitige Krankenakte selbstironisch. „Mittlerweile bin ich schon ein Professor für das Thema“, sagte der dienstälteste Profi im Kader. „Dieses Mal war es zum Glück nicht ganz so schlimm. Ich bin seit einer Woche beschwerdefrei.“

Wann er wieder ins Teamtraining zurückkehren kann, wollte Bellarabi dennoch nicht genau eingrenzen. „Ich denke, dass ich eventuell nächste Woche auf dem Platz wieder voll mitwirken kann“, sagte er – und gab das Derby gegen den 1. FC Köln in knapp zwei Wochen als realistisches Ziel für sein Comeback an. „Es sieht gut aus und ich bin wieder ganz positiv.“ Auch das Hinspiel bei Atalanta Bergamo im Achtelfinale der Europa League am Donnerstag kommender Woche schreibt der Routinier nicht ab. „Das weiß man nicht. Ich habe jetzt noch diese Woche, in der ich gut arbeiten werde. Wie es dann am besten weitergeht, werden wir zusammen entscheiden – und dann kann ich wieder Gas geben.“

Info Robert Andrich trainiert nicht auf dem Rasen Fragezeichen Robert Andrich war am Dienstag nicht im Teamtraining. Der Mittelfeldspieler hat im Innenraum der BayArena Kraft- und Stabilitätsübungen gemacht. „Ich gehe aber nicht davon aus, dass sein Einsatz am Samstag gefährdet ist“, sagt Trainer Gerardo Seoane. Andrich mache alternatives Training, um die Belastung seines gereizten Knies zu steuern.

Wenn es darum geht, Muskelblessuren auszukurieren und fit zu werden, verfügt Bellarabi über einen reichen Erfahrungsschatz. Ein Blick in seine Verletzungshistorie zeigt inzwischen eine knapp zweistellige Zahl entsprechender Diagnosen in verschiedenen Schweregraden – vom langwierigen Bündelriss bis zu relativ schnell ausgeheilten Beschwerden. Das bleibt in einer so langen Profikarriere freilich nicht aus, schon gar nicht bei explosiven Sprintern wie ihm. Dennoch ist die Häufung der Ausfälle durch Muskelverletzungen bemerkenswert. Der jüngste Rückschlag ist zudem besonders bitter für Bellarabi, denn er war bis dahin in aufsteigender Form und dabei, sich in den Fokus zu spielen.

Beim 5:1 gegen Augsburg schoss er ein Tor, beim 5:2 in Dortmund bereitete er eins vor, dann folgte eine Pause beim 4:2 gegen Stuttgart, bei dem der 31-Jährige ohne Einsatz im Kader war, ehe ihn die aktuelle Verletzung jäh ausbremste. Das hat an Bellarabi genagt. „Ich war traurig und enttäuscht, weil ich mich sehr gut gefühlt habe“, sagt er. „Eine Verletzung ist immer unnötig – und wenn sie im Training passiert, tut es doppelt weh. Aber ich schaue immer positiv nach vorne. Das ist mein Lebensmotto.“

