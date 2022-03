Fußball-Bezirksliga : Uedemer SV hilft Remis nicht richtig weiter

Der Uedemer SV, hier Christopher Paeßens (links), zeigte sich verbessert, kam aber spielerisch nicht so richtig in Tritt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Die Mannschaft von Trainer Martin Würzler zeigt beim 1:1 gegen Borussia Veen aber, dass sie Fortschritte gemacht hat. Die Arbeit in der Winterpause hat sich ausgezahlt.

Martin Würzler, Trainer des Uedemer SV, wusste nach dem Abpfiff nicht, ob er sich nun über das Ergebnis freuen oder ärgern sollte. Der Fußball-Bezirksligist in Abstiegsgefahr hatte am Sonntag im Heimspiel gegen Borussia Veen, das zu den Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt zählt, ein 1:1 (1:0) erreicht.

Einerseits hatte sich der Uedemer Coach nach einer durchaus gelungenen Vorbereitung einen von der Punkteausbeute her besseren Start in den zweiten Teil der Saison gewünscht. „Denn dieses Ergebnis hilft uns ja nicht richtig weiter“, so Würzler. Andererseits musste er eingestehen, dass nicht viel mehr drin gewesen war für seine Mannschaft in einer zerfahrenen Partie, in der beiden Teams anzumerken war, dass im Abstiegskampf eine Menge für sie auf dem Spiel stand. Deshalb konnte der USV-Trainer irgendwann mit dem Punkt leben. „Wir wollten zwar unbedingt einen Sieg schaffen. Doch vom Spielverlauf her müssen wir mit diesem Ergebnis einfach zufrieden sein“, sagte er.