Patriotismus fördern Union will mehr Deutschlandfahnen und mehr Nationalhymne-Singen

Der Antrag trägt die Überschrift „Verfassung und Patriotismus als verbindendes Band stärken - Tag des Grundgesetzes am 23. Mai als Gedenktag aufwerten“. Der 23. Mai, an dem im Jahr 1949, das Grundgesetz in Kraft trat, soll demnach „als jährlicher nationaler Gedenktag mit einer gemeinsamen Großveranstaltung aller deutschen Verfassungsorgane begangen werden“. Bei dieser Veranstaltung solle „die Bundeskanzlerin bzw. der Bundeskanzler in jedem Jahr eine 'Rede zur Lage der Nation' halten“.