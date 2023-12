Ratinger Sporthallen Ratinger CDU will mobile Sporthallen für die Stadt prüfen lassen

(kle) Die Hallensituation in der Stadt ist äußerst angespannt, das bemängelte jüngst auch der TV Ratingen in einem Schreiben an die jeweiligen Fraktionen (die RP berichtete). Die Bürger Union forderte eine grundlegende Bestandsaufnahme durch ein externes Fachunternehmen. Kosten: mindestens 100.000 Euro. Die SPD verlangte eine Stellungnahme des Bürgermeisters Klaus Konrad Pesch. Und nun meldet sich die CDU zu Wort: Man will von der Stadt wissen, ob Interimshallen in Form von mobilen Gebäuden eine Lösung seien könnten.