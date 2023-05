Bundesweite Razzia gegen Letzte Generation So ist die Szene der radikalen Klimaaktivisten in NRW

Neben Straßenblockaden sind Anhänger des „Aufstands der letzten Generation“ (AdlG), wie die Bewegung in Langform heißt, etwa für versuchte Eingriffe in den Luftverkehr verantwortlich, weil sie laut NRW-Innenministerium in Flughafennähe Kleinfluggeräte und Luftballons aufsteigen ließen. In Nordrhein-Westfalen sei es darüber hinaus zu mehreren Manipulationen an Ölpipelines gekommen, zumeist durch Verschließen von Ventilen etwa an Pumpstationen.