Milliardenlücke im Bundeshaushalt Lindner will keine Etatkürzungen „nach der Rasenmähermethode“

Lindner hatte zuvor angekündigt, dass er seinen Haushaltsentwurf für 2024 nicht wie angestrebt am 21. Juni dem Kabinett vorlegen kann. In der Ampel-Regierung wird noch heftig darüber gestritten, welche Ressorts im kommenden Jahr wie viel einsparen müssen. Die Parlamentarier wollen den Entwurf unbedingt vor der Sommerpause am 7. Juli vorliegen haben, um ihn ausführlich beraten zu können.