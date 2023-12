Bundestagsabgeordnete für die Grünen Ulle Schauws spricht sich für Stärkung von Sinti und Roma aus

(lst) Am 14. Dezember hat der Bundestag erstmalig in seiner Geschichte einen Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus (UKA) verabschiedet, in dem alle demokratischen Fraktionen für einen interfraktionellen Antrag gegen Antiziganismus stimmten. Antiziganismus bezeichnet eine spezifische Form des Rassismus, der sich besonders gegen Sinti und Roma richtet.