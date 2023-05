Razzia gegen Aktivisten Warum härteres Vorgehen gegen die Letzte Generation verständlich ist – aber nicht klug

Seit Wochen wird diskutiert, wie das Verhalten von Menschen zu bewerten ist, die sich auf Straßen, Autos und an Kunstwerken festkleben, öffentliche Gebäude oder Denkmäler mit Farbe überschütten, alles mit dem Ziel, ihren politischen Forderungen maximalen Nachdruck zu verleihen: nämlich radikal auf fossile Energie zu verzichten und basisdemokratische Elemente in das bestehende Demokratiesystem einzuführen. Für die einen sind die Aktivisten der Letzten Generation Straftäter, die der Öffentlichkeit ihre Themen aufzwingen und strafbar in das öffentliche Leben eingreifen.