Heizungsstreit in der Ampel Warum Opposition in der Regierung keine gute Idee ist

Diese Woche, das kann man festhalten, ist die Stimmung in der Ampel an einem Tiefpunkt angelangt. Grüne und FDP überziehen sich gegenseitig mit Häme und Drohungen, die SPD versucht zu retten, was zu retten ist. Wichtig dabei: Dass über Gesetze, zumal über wichtige, gestritten und gerungen wird, ist Sinn eines parlamentarischen Verfahrens – auch innerhalb einer Regierung. Und dass das Ziel der Klimaneutralität nicht zu schaffen sein wird, wenn man nicht schnell handelt, ist auch richtig. Doch die hohe Regierungskunst ist ja, beides möglichst geräuschlos zu machen. Die Vorbehalte der FDP sind inhaltlich gut begründet. Aber entweder man ist als Partei in einer Regierung oder eben in der Opposition. Sitzungswochen stehen lange fest. Es sollte möglich sein, untereinander vorher zu klären, wie weit man im Zeitplan gekommen ist. Opposition in der Regierung kann ein Mittel sein – aber eines, das sich abnutzt. Und der öffentliche Vorwurf des Wortbruchs ist auch einer, den man in der Regel nur einmal machen kann.