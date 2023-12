Erkelenzer Stadtrat Tampon-Antrag sorgt für Ärger

So weit, so gut. Dass in der Folge unterschiedlichse Ratsfrauen und Ratsherren teils detailliert von ihren eigenen Menstruationserfahrungen oder denen ihrer Töchter berichteten, brachte die Debatte wenig weiter. Die SPD hatte argumentiert, dass Frauen durch die teuren Menstruationsprodukte strukturell benachteiligt werden. Inga Menzel von den Grünen regte an, Menstruationsprodukte auch auf allen Herrentoiletten auszulegen, da sich auch dort männlich gelesene menstruierende Personen aufhalten könnten.