Durchsuchungen bei Klimaaktivisten Letzte Generation wehrt sich gegen groß angelegte Razzia

„Wir bereichern uns nicht – im Gegenteil zahlen wir laufend Strafen für das, was wir tun, und gehen auf die Straße mit der Ungewissheit, ob wir die Nacht in einer Zelle verbringen werden“, entgegnete Aimée van Baalen, Sprecherin der Letzten Generation, am Mittwoch in Berlin. Ihre gesamte Arbeit sei öffentlich auf der Internetseite der Letzten Generation einsehbar. Diese wurde jedoch auf Weisung der Justiz vom Netz genommen, wie van Baalen kritisierte. „Was sind das für Untersuchungen, bei denen durch Sperrung unserer Website und unserer Konten so tief in unsere Organisation eingegriffen wird, dass dadurch unser legitimer Protest behindert wird?“, hinterfragte die Sprecherin. Sie könne nicht nachvollziehen, was an dem Vorgehen der Letzten Generation, die ihre Aktionen transparent ankündige und Gespräche mit Politikern, der Polizei und Kirchenoberhäuptern führe, kriminell sei.