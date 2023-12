Bildung in Ratingen Bürger Union: Mehr iPads für Schüler in Ratingen

(kle) Es ist eine Investition in die Bildung und die Zukunft. Die Fraktion der Bürger Union (BU) hatte Ende Oktober beantragt, 400.000 Euro pro Jahr für die Anschaffung weiterer iPads für die Schüler in den Doppelhaushalt 2024/2025 einzustellen, um möglichst schnell eine 1:1-Ausstattung an den Schulen realisieren zu können. Zurzeit liegt die Quote iPad/Schüler in Ratingen nach Angaben der BU bei rund 60 Prozent.