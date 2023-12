Diskussion über Flüchtlingsunterbringung SPD und Union liefern sich heftigen Schlagabtausch

Kaiser hält am Begriff „abkanzeln“ fest: Die Überlegung zur ZUE hätte vorher mit Bürgern diskutiert werden müssen, „das hat selbst der Bürgermeister als Fehler zugegeben“. Auch Bürgermeister Klaus Krützen hat sich in die Debatte eingeschaltet, er finde es schade, dass die CDU „nicht mehr zu konstruktiver Mitarbeit in der Lage“ sei. Die Behauptung, die Versammlung sei erfolgt, als der Rat schon alles entschieden hatte, „ist einfach falsch“. Er bemühe sich seit acht Jahren, etwa beim Thema Flüchtlingsunterbringung breite Mehrheiten zustande zu bringen. Die CDU-Fraktion habe früh darauf gedrängt, „zu einer möglichst breiten Verteilung im Stadtgebiet zu kommen. Dies geschehe nun mit den neuen Unterkünften in Wevelinghoven, Kapellen und Hemmerden. „Wenn wir zusätzliche Flächen benötigen, wird Neukirchen der nächste Stadtteil sein, der in den Fokus kommt. Ich bin gespannt, wie die CDU sich dann aufstellt“, so Krützen, der ebenso wie der CDU-Fraktionschef in Neukirchen wohnt.