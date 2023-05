Ampel-Streit ums Heizungsgesetz Krach, Krise - und dann der Koalitionsbruch?

Fraktionschef Rolf Mützenich hatte den Liberalen am Montag bereits eine Art Ultimatum gestellt, sie hätten nun 24 Stunden Zeit, der ersten Lesung des Gesetzes zuzustimmen. Das verpuffte. Dann ist da der SPD-Kanzler, offenkundig nicht eingreifend, weitgehend still, sodass die Union Olaf Scholz genüsslich aufforderte, doch bitteschön seine Richtlinienkompetenz einzusetzen. Um zwei Ampelparteien dann auch gleich ein unmoralisches Angebot zu machen: „Wer den Menschen jetzt Planungssicherheit geben möchte, schließt sich uns an. Unser Angebot steht – SPD und FDP haben es in der Hand“, so CDU-Generalsekretär Mario Czaja zu unserer Redaktion. CDU-Vize und Klimaexperte Andreas Jung erklärte, es sei „eine klimapolitische Bankrotterklärung“, dass sich die Ampel noch nicht einmal in Verfahrensfragen einigen könne. „Jetzt ist die Stunde der Opposition“, sagte er unserer Redaktion. Und die stünde bereit, sollte die Koalition über die Heizungen zerbrechen? „Das ist nicht unser Thema“, antwortete Jung. „Olaf Scholz hat sich als Klimakanzler plakatiert. Es ist seine Aufgabe mit seiner Regierung die Dinge voranzubringen. Er muss einen Vorschlag machen.“