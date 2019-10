Feiertage in NRW - Gründonnerstag Der Tag erinnert an das letzte Abendmahl (de coena domini), das Jesus am Vorabend seines Todes im Kreise seiner engsten Vertrauten, den zwölf Jüngern eingenommen hat. Das Abendmahl hat für die Christen zwei Bedeutungen: Einerseits ist es der Abschied von Jesus, andererseits auch ein Anfang für den christlichen Glauben, was durch die Einsetzung des Sakraments der Eucharistie bekräftigt wird. Der Name "Gründonnerstag" ist auf den deutschen Sprachraum beschränkt. Hergeleitet von "Greinen" (ahd. gri-nan, mhd. grînen, "lachend, winselnd, weinend den Mund verziehen") hat er den Charakter eines Trauertages. Eine andere Deutung geht auf den älteren Brauch zurück, dass am Gründonnerstag besonders grünes Gemüse (Kohl, Salate, Nesseln, junge Triebe) und grüne Kräuter gegessen werden. Eine dritte Möglichkeit ist eine Herleitung von der liturgischen Farbe Grün.