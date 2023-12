Wiederholung von Teilen der Bundestagswahl in Berlin Urteil mit Augenmaß

Das Bundesverfassungsgericht entschied nun: Die Berliner Pannenwahl muss in 455 Wahlbezirken der Hauptstadt wiederholt werden. Der Wahlprüfungsbeschwerde der Union wurde also nur in Teilen recht gegeben, eine Wiederholung der gesamten Bundestagswahl verneinte das Gericht. Allerdings war der Beschluss der Ampel-Fraktionen ebenfalls nicht ausreichend. Beide Seiten können sich nun also in gewisser Weise bestätigt fühlen. Es ist ein Urteil mit Augenmaß, das – Stand jetzt – kaum Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Bundestags haben wird, denn voraussichtlich werden die von der Linken gewonnenen Direktmandate nicht gefährdet sein.