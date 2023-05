Streit um Milliarden-Entlastung für die Industrie Auch in NRW senken erste Versorger die Strompreise

Um die Industrie vor hohen Strompreisen zu schützen, will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Industriestrompreis bis Frühjahr 2024 einführen. „Wir wollen die energieintensive Industrie in Deutschland halten“, sagte Habeck am Montag und nannte dabei die Branchen Metall, Stahl und Chemie. Den Unternehmen müsse eine Brücke gebaut werden, bis das wachsende Angebot an Ökostrom zu wettbewerbsfähigen Strompreisen führe. Habeck nannte Details: So sollen die Unternehmen auf 80 Prozent ihres Verbrauchs einen auf sechs Cent je Kilowattstunde gedeckelten Preis zahlen. Das werde durchschnittlich vier Milliarden Euro im Jahr kosten. Das Geld solle aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds kommen. „Denn der Haushalt ist bereits überbucht“, so Habeck weiter.