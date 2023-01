Kunst des Abwägens bei Panzerlieferungen Die Ukraine-Politik von Kanzler Scholz ist besser als ihr Ruf

Doch das wird ihm nicht gerecht. Es geht Scholz um die Kunst des Abwägens, eine politische Tugend, die perfekt zur Demokratie passt. In der herausfordernden Situation des Ukraine-Kriegs hat die deutsche Politik drei fast gleichrangige Ziele, die nicht immer miteinander kompatibel sind. Die Kunst besteht darin, alle drei weitgehend zu bedienen. Das wichtigste Ziel ist, einen Atomkrieg in Europa zu verhindern. Eine Eskalation des Angriffskriegs hin zu einem nuklearen Schlagabtausch, sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, wäre in der Tat das schlimmste Szenario. Das zu verhindern, muss das Hauptziel der deutschen Politik bleiben. So sehr uns das Leiden der ukrainischen Bevölkerung schmerzt: Ein drohender Atomkrieg ist als Preis für die Unterstützung zu hoch.