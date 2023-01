Panzer-Lieferungen an die Ukraine Endlich ist der Knoten durchschlagen

Dass Scholz in dem gesamten Prozess besser hätte kommunizieren sollen, ist eindeutig. Dass sich die Koalitionspartner von Grünen und FDP in der Regierungsmannschaft und im Parlament dabei aber auch nicht mit Ruhm bekleckerten, ist ebenfalls klar. Es braucht bei Fragen von Krieg und Frieden eine geeinte Koalition. Ein Team, das zusammensteht. Diesen Eindruck hat die Ampel in den vergangenen Wochen nicht immer abgegeben, was auch Scholz‘ Autorität beschädigt hat. Nun bleibt zu hoffen, dass es der Westen vermag, Panzer in so großem Umfang zu liefern, dass Kiew der erwarteten russischen Frühjahrsoffensive wirksam entgegentreten kann.