Videokonferenz geplant Städtepartnerschaft mit Fastiv wird bald besiegelt

Zudem treffen vermehrt Nachrichten in der Stadt ein, dass Menschen aus Fastiv, die an der Front kämpfen, getötet wurden. Dazu kommt eine wohl bevorstehende Flüchtlingswelle aus der naheliegenden Hauptstadt Kiew, wo sich die Menschen im Winter vor den Angriffen der Russen aus der Großstadt in weniger dicht besiedelte Gebiete retten wollen. „Die Menschen in Fastiv bereiten sich derzeit darauf vor, eine große Zahl neuer Geflüchteter bei sich unterzubringen“, so Bommers.