Mogelpackung des Jahres 2022 “Mogeln“ hilft weder Herstellern noch Verbrauchern

Dabei hat der Verbraucher gar nicht so sehr ein Problem mit Preissteigerungen. Jeder hat mitbekommen, dass durch Lieferkettenprobleme und hohe Inflation Änderungen nicht ausbleiben. Was den Kunden aber enttäuscht, ist der dreiste Versuch der Konzerne, diese zu kaschieren. Warum versuchen Hersteller nicht einfach, die Teuerung samt Begründung auf Banderole oder Etikett zu drucken? Oder zumindest auf ihren Webseiten darauf hinzuweisen. Die Kunden werden ihnen wohl kaum in Scharen davonlaufen, schließlich hat die Konkurrenz vergleichbare Probleme. Ehrlichkeit würde hier länger währen: Der Kunde ärgert sich zwar kurz über den Hinweis auf Preissteigerung, goutiert aber die Offenheit des Herstellers. Er greift so also eher wieder zum Produkt, als wenn er im Nachhinein erfährt, unwissentlich mehr bezahlt zu haben. Davon ist auch die Verbraucherzentrale überzeugt und fordert jetzt ein Nachbessern des Gesetzgebers: