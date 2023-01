Panzer-Lieferungen für die Ukraine Warum der Kanzler gezögert hat

Selten ist eine Regierungsbefragung so intensiv erwartet worden wie diese. Vielleicht wird man sie in Geschichtsbüchern über die zwanziger Jahre in Deutschland einmal erwähnen. Die große Frage, die sich vor dem Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz stellt, ist die, ob Deutschland Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine schickt. Aus einer zunächst innerdeutschen Debatte - sowohl mit der Opposition aber auch innerhalb der Ampel - wurde eine internationale Frage. Der deutsche Regierungschef geriet in der öffentlichen Meinung stark unter Druck. Wie also wird seine Entscheidung ausfallen?