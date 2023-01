Leopard 2 für die Ukraine Was der Panzerdeal konkret bedeutet

Scholz wandte sich am Mittwoch bei einem Auftritt im Bundestag direkt an Bürgerinnen und Bürger, die sich wegen der Lieferung solcher Angriffswaffen Sorgen machen. „Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung“, sagte er. Diese Waffensysteme würden niemals alleine, sondern immer in enger Kooperation mit internationalen Partnern bereitgestellt. Dies solle auch dazu führen, dass die Risiken für das eigene Land nicht „in eine falsche Richtung wachsen“. Verteidigungsminister Pistorius bekräftigte, dass die Lieferung die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr nicht beeinträchtige. Kritiker verwiesen am Mittwoch jedoch darauf, dass die Bestände nicht so üppig seien. Pistorius kündigte Gespräche mit der Rüstungsindustrie über Fragen des Nachschubs und der Nachbeschaffung an.