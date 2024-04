Propaganda gegen Europa Putins nützliche Autokraten

Nach Vorwürfen, UNRWA-Mitarbeiter seien am Massaker der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen, hatten zahlreiche wichtige Geberstaaten ihre Zahlungen an das Hilfswerk eingestellt. Jüngst hieß es in einem UN-Bericht, bei diesem Terrorangriff seien auch gezielt Frauen und Mädchen von der Hamas vergewaltigt und als Sklavinnen verschleppt worden. Neben Deutschland zählen unter anderem die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Schweden zu den Ländern, die ihre Unterstützung bis zur Klärung der Vorwürfe erst einmal auf Eis legten. Ein Untersuchungsbericht forderte Israel Anfang der Woche auf, weitere Belege vorzubringen; Deutschland nahm die Zusammenarbeit mit dem UNRWA wieder auf.